Loga Dance School a participat la Cupa Satmarului, concurs national organizat la Satu Mare la sfarsitul saptamanii trecute.

Scoala de dans a participat cu 19 perechi de dansatori in 21 de categorii, din care 24 au intrat in finala, concurand in clasele: Debutanti, Precompetitional, Hobby, E, D, Open Basic si Open.

In total au obtinut 24 de medalii ocupand 10 locuri pe podium si 14 locuri in finala.

Cele mai bune rezultate pe podium au fost obtinute de urmatoarele 10 perechi:

Varga Chris & Polak Hanna – Locul 1 in clasa E... citeste mai mult