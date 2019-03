Poliţiştii din Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au făcut, marti, perchezitii la domiciliile a doua persoane implicate in cazul medicului fals de la Spitalul Ilfov. Surse judiciare citate de stiripesurse.ro sustin ca verificările au fost efectuate la domiciliul femeii care s-ar fi dat drept medic şi la doctorul in subordinea caruia lucra.

https://www.romaniatv.net/perchezitii-si-audieri-in-cazul-falsului-medic-ginecolog-de-la-spitalul-ilfov_463898.html

