Perchezitii la Victor Micula, pentru mitraliera AK 47

- Surse neoficiale au informat JB&Bihon.ro că in aceasta seara s-au efectuat percheziţii la cel puţin o locuinţă a unuia dintre „băieţii de bani gata”, care au făcut drifturi şi au tras cu un AK 47 în noaptea de duminică spre luni, in parcarea de la Era Shopping Oradea.

Arma, pusca de asalt creata in 1947 de Mihail Kalasnikov, este considerată una deosebit de periculoasă si a fost folosita in Razboiul din Vietnam. Azi, AK – 47 e uzitata in razboaiele de gherila si in armata. Exista doua tipuri de Pusca mitraliera Kalasnikov, cu pat rabatabil (folosita doar in unele domenii ale armatei) si cu pat de lemn – mai accesibila.

Fiind asadar o... citeste mai mult

acum 11 min. in Locale, Vizualizari: 9 , Sursa: Cluj Online in