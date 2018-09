În cursul zilei de ieri, 27 septembrie, mai multe perchezitii domiciliare au fost facute in randul persoanelor care se ocupa cu comertul ilicit cu tigari de contrabanda. Perchezitiile au fost realizate in mai multe localitati din judetul Iasi, acolo unde ar fi fost depozitate tigari de contrabanda provenite din Republica Moldova si Ucraina. Acţiunea se se desfasoara pe parcursul mai multor zile in judetele Iasi, Vaslui si Botosani si se urmaresc liderii retelei de traficanti.



In cursul zilei de joi mascatii au rascolit domiciliile mai multor suspecti din comunele Tomesti si Prisacani, din judeul Iasi de unde... citeste mai mult

azi, 08:22