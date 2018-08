Perchezitiile domiciliare au avut loc in zona Radauti si in localitatea Stefanesti, judetul Botosani la hoti din locuinte. Patru persoane au fost retinute.



In noaptea de 3 spre 4 august, persoane neidentificate au patruns in locuintele a doua persoane din municipiul Radauti de unde au furat mai multe bunuri. In urma administrarii materialului probator in cauza, s-a stabilit ca un tanar banuit ca a participat la comiterea furturilor are niste bunuri de vanzare depozitate in piata auto din Radauti. Politistii din cadrul Sectiei nr.4 Politie Rurala Galanesti au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca un barbat din... citeste mai mult

acum 57 min. in Locale, Vizualizari: 34 , Sursa: Botosaneanul in