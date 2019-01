Poliţişti ai Secţiei 1 pun în aplicare miercuri 12 mandate de percheziţie domiciliară şi 17 mandate de aducere, în Bucureşti, Ilfov şi Teleorman, în cadrul unui dosar in care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, anunţă DGPMB.

Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că mai multe persoane, utilizând documente false, ar fi obţinut credite de la mai multe instituţii financiare din Bucureşti.

Persoanele vor fi... citeste mai mult