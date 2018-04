Politistii au organizat, vineri, perchezitii la locuinta liderului sindical Marius Petcu, retinut pentru 24 de ore de procurorii DNA pentru acuzatii de luare de mita. Liderul de sindicat a fost prins in flagrant joi, in jurul pranzului, in timp ce...

Observator de Constanta, 25 Martie 2011