UPDATE Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca perchezitiile ar viza Fondul de Garantare a Creditelor Imobiliare, iar in acest caz ar fi vorba de suspiciuni privind fapte de coruptie in legatura cu urgentarea unor dosare, in schimbul unor "atentii", privind Programul "Prima Casa". Ştirea iniţială Potrivit unui comunicat al PG, din materialul probator administrat până în prezent s-a stabilit faptul că persoanele cercetate obişnuiesc să condiţioneze urgentarea îndeplinirii actelor ce intră în îndatoririle lor de serviciu de primirea unor sume de bani.

"În concret, cei în cauză condiţionează...

