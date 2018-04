Perchezitii FBI in biroul avocatului lui Donald Trump. Cum a reactionat 

Perchezitii FBI in biroul avocatului lui Donald Trump. Politia federala americana (FBI) a perchezitionat luni birourile din New York ale lui Michael Cohen, avocatul personal al presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, si a confiscat documente, a anuntat intr-un comunicat avocatul lui Cohen. Aceasta operatiune a avut loc „in parte la cererea” procurorului special Robert Mueller care ancheteaza asupra unei presupuse intelegeri secrete intre echipa lui Donald Trump si oficiali rusi in cursul campaniei prezidentiale din 2016, potrivit avocatului, citat de AFP.

