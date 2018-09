In jur de 200 de politisti efectueaza joi 47 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Ilfov, Sibiu, Prahova si Braila, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in domeniul constructiilor si IT. In cursul zilei...

Info Braila, 12 Ianuarie 2017