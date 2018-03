Per Johansson revine la CSM București pentru Liga Campionilor

Per Johansson (48 de ani) a revenit pe banca celor de la CSM București și a semnat un contract valabil până la finalul sezonului.

Antrenorul reprezentativei Muntenegrului a preluat locul rămas vacant după despărțirea de Helle Thomsen și va încerca să le ducă pe "tigroaice" spre al 2-lea trofeu al Ligii Campionilor din istorie, scrie Gsp.

"CSM București este unul dintre cele mai importante cluburi din lume. Orice altă performanță în afara trofeului Ligii Campionilor este un eșec. Astfel de oportunități apar o dată în viață, nu am putut refuza", a declarat Per Johannson conform aftaonbladet.se.

