Antrenorul suedez Per Johansson s-a arătat mulţumit de prestaţia echipei CSM Bucureşti în meciul tur cu Metz (34-21) din sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin şi a afirmat că echipa a fost aproape de potenţialul ei maxim.

''Sunt extrem de mulţumit cu totul. Nu am fost la 100% dar am fost foarte aproape şi fanii au creat în Sala Polivalentă o seară magică pentru noi. Am avut ceva probleme la începutul meciului, când Ana Gros a tras foarte bine la poartă, dar am făcut faza de atac foarte bine în prima repriză. Important pentru noi era să-i dăm goluri Marinei Rajcic, iar noi când am... citeste mai mult

azi, 18:43 in Sport, Vizualizari: 41 , Sursa: Replica in