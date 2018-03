Am fost primarul Capitalei şi cunosc bine problema câinilor maidanezi. Atunci rata de incidente era de 11.000- 12.000 de bucureşteni muşcaţi de câini într-un an. Anul trecut erau 16.000 de bucureşteni muşcaţi. Am avut un copil omorât. Din acest motiv...

Romania Libera, 3 Septembrie 2013