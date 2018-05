Pentru unii ciuma, pentru altii credite din banii primilor Cifrele arata ca, dupa Siria, Romania da cel mai mare numar de cetateni care au uschit-o din patria lor. Daca razboiul nu ar distruge Siria, am fi, si la acest capitol negativ, tot pe primul loc.

Deci, chiar daca, slava Domnului, in Romania este pace, oamenii nu pleaca de aici, ci se refugiaza… Singura diferenta fata de vremea comunismului, este ca o fac legal, nu-si mai risca vietile trecand frontiera pe sest.



Ca sa opreasca hemoragia umana, la ce s-a mai gandit statul roman? Sa garanteze credite de 40.000 de lei (plus 20.000 de lei, in unele cazuri), fara dobanda pentru vreo 8 milioane de romanasi eligibili.



Deci, daca... citeste mai mult