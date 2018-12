Preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică (FRG), Andreea Răducan, a declarat că 2018 a fost un an dificil, dar a precizat că minusuri în gimnastica românească sunt de câţiva ani.

„A fost un an dificil pentru gimnastica artistică românească din toate punctele de vedere, ca disciplină, ca echipă... Sunt multe lucruri pe care încercăm să le punem pe făgaşul potrivit. Minusuri la gimnastică sunt de ceva ani, nu e ceva nou în 2018, şi mă refer la prestaţiile sportivilor noştri. În ultimii ani ne-am păcălit cu câte o medalie obţinută de câte un sportiv. Am tot respectul pentru munca şi rezultatele... citeste mai mult

azi, 15:31 in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Azi in