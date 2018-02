Pentru prima data in Romania o orchestra simfonica isi prezinta stagiunea intr-o sala de cinema

.Au cantat la Mall, in aeroport, in sali de sport, in cartiere marginase ale Bucurestiului sau la Therme, in papuci si costum de baie. Sunt una dintre cele mai nonconformiste si neobisnuite orchestre simfonice de la noi. Se cheama Orchestra Simfonica Bucuresti si e un proiect muzical unic la noi din tara, initiat in 2007 de 3 prieteni de joaca din copilarie, azi instrumentisti cunoscuti atat la noi cat si peste hotare.

In calitate de Ambasador Cultural al Romaniei, Orchestra Simfonica Bucuresti a fost prima institutie de gen din Romania care a fost invitata, alaturi de dirijorul... citeste mai mult

