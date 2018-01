Pentru prima data din 2015, bitcoin a inceput anul in picaj!

Pentru prima data din 2015, cea mai populara moneda virtuala a inceput anul cu o depreciere a valorii sale. In prima zi a anului 2018, bitcoin a afisat o cadere de 4,28%, conform datelor coinmarketcap, preluate de Bloomberg.



In urma cu trei ani, declinul a fost de numai 1,85%. In schimb, in 2017, criptomoneda inregistra, la 1 ianuarie, un salt de 3,58%.

Dupa cum precizeaza Bloomberg, din prima zi a anului trecut si pana la 31 decembrie, bitcoin a marcat o crestere de 1300%.

Astfel, cea mai populara criptovaluta a ajuns de la 1.000 de dolari la 20.000 la mijlocul ultimei luni din 2017. A urmat un picaj de 35%, explicata de... citeste mai mult