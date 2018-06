Lego a pregătit o surpriză pentru fanii din industria auto: o machetă la scara 1:8 a lui Chiron. Pachetul pregătit de Lego are 3.599 de piese, face parte din colecția Lego Technic și are un preț 350 de dolari, echivalentul a 300 de euro. Macheta lui Bugatti Chiron pregătită de specialiștii din cadrul Lego măsoară 56 de centimetri lungime, 25 de centimetri lățime și are o înălțime de 14 centimetri. Și pentru că avem în față un exemplar care face parte din colecția Lego Technic, trebuie să știți că motorul W16... citeste mai mult

