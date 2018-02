Guvernul chinez a anunţat că a preluat controlul asupra grupului de asigurări Anbang şi că preşedintele acestuia a fost pus sub acuzare, o mişcare dramatică ce ilustrează intenţia Beijingului de a aduce sub control conglomeratele cu cele mai extinse strategii de investiţii pe fondul campaniei sale de reducere a riscurilor financiare, relatează Reuters.

Anbang a încălcat legi şi reglementări „care ar putea pune în mod serios în pericol solvabilitatea companiei“, au anunţat autorităţile, adăugând că preşedintele grupului şi cel mai important acţionar al acestuia, Wu Xiaohui, a fost pus sub acuzare pentru delicte... citeste mai mult