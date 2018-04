Automatizarea şi robotizarea activităţilor din industrie şi alte sectoare de activitate stimulează apariţia locurilor de muncă şi creşterea salariilor, arată un studiu al Centrului European pentru Cercetare Economică (ZEW).



"România are încă o densitate scăzută, de 15 de roboţi la 10.000 de angajaţi, şi are nevoie în următorii ani de peste 10.000 de roboţi pentru a rămâne competitivă în regiune", subliniaza autorii raportului. Drept comparatie, studiul dă exemplul Germaniei, unde la începutul acestui an s-a inregistrat cea... citeste mai mult