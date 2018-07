Pentru a preveni victimizarea prin infractiuni privitoare la viata sexuala, politistii braileni recomanda femeilor:

• Evitati autostopul!

• Fiti reticente fata de un barbat (chiar daca il cunoasteti) care va indeamna sa beti in exces bauturi alcoolice!

• Cand observati ca sunteti urmarita de un individ, deplasati-va prin zone intens circulate (chiar daca acest lucru presupune schimbarea traseului) si adresati-va primului politist intalnit;

• Nu va lasati atrase in locuri dosnice de catre indivizi care ofera spre vanzare diverse produse (de obicei ieftine).

• Nu permiteti persoanelor straine sa intre in locuinta dumneavoastra, indiferent... citeste mai mult

