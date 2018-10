După mai bine de un an, petrecut în fruntea Ranking Listului mondial al dansului sportiv, categoria Standard Youth (tineret), în care au obţinut toate titlurile posibile, şi anume campioni naţionali, campioni europeni, respectiv campioni mondiali (titlu obţinut în Japonia), Paul Rednic şi Roxana Lucaciu, legitimaţi ai cluburilor de dans sportiv Rus Team Baia Mare, respectiv Magnum Team Timişoara, au adăugat în palmaresul succeselor un nou titlu mondial, la categoria sub 21 de ani.

Campionatul Mondial de Dans Sportiv Under 21 Standard, care a avut loc la Timişoara, a demonstrat încă o dată valoarea celor doi sportivi,