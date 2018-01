Suporter Spirit Club Farul Constanța, echipa de fotbal înființată în vara lui 2016 de fani ai defunctei FC Farul, și-a stabilit trei obiective de bază pentru anul care tocmai a început. Echipa de pe locul doi în seria secundă a Ligii a 3-a a avut un 2017 plin, cu examene importante, pe care le-a absolvit cu brio.

„S-a încheiat al doilea an de existenţă al echipei suporterilor farişti - Suporter Spirit Club Farul Constanţa. A fost anul în care am susţinut cele mai importante examene, pe care le-am absolvit cu brio! Am reuşit promovarea în Liga a III-a, după doar un an de activitate şi am reuşit - pentru prima oară în istoria Farului - să atragem alături...