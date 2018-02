Pentagonul anunta ca va fi razboi in spatiul cosmic!

Un razboi in spatiu este o chestiune de cativa ani, a anuntat seful US Air Force, generalul american David L. Goldfein, vorbind la cel de-al 34-lea simpozion anual al Asociatiei aviatiei militare, relateaza Space News.



Ofiterul a subliniat, in discursul sau, ca Statele Unite trebuie sa dobandeasca suprematie in spatiul extraterestru.

"Cred ca peste cativa ani vom lansa atacuri din cosmos. Iar noi, aviatia militara, suntem forta care trebuie sa coordoneze actiunile militare comune pe acest disputat teritoriu. Este ceea ce tara ne cere", a adaugat generalul american.

In opinia lui, pentru a spori potentialul de lupta... citeste mai mult