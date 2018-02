Pensionarii vor urgent o nouã lege a pensiilor si mai multi bani

Pensionarii din judetul Vaslui vor ca noua lege a pensiilor sã fie aprobatã cât mai rapid. Bãtrânii sustin cã rata mortalitãtii în rândul pensionarilor este foarte mare, iar o nouã amânare a legii ar însemna pentru multi refuzul unei pensii mai mare. Pensionarii s-au plâns prefectului Eduard Popica cã multe persoane în vârstã care au avut calificãri înalte au niste pensii foarte mici si au ajuns sã trãiascã în mizerie.

Pensionarii vasluieni nu mai sunt atat de siguri cã noua lege a pensiilor va fi adoptatã in acest an. În cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice Vaslui, pensionarii i-au spus prefectului Eduard Popica cã nici panã in... citeste mai mult