Pensionarii vasluieni vor o parte din banii virati la pensiile private

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) si facultative (Pilonul III) au consemnat anul trecut un randament mediu de 15,1%, respectiv 11,5%, sub cele din 2009, in timp ce activele aproape s-au dublat, depasind un miliard de euro. In 2009,...

Ziarul de Iasi, 5 Ianuarie 2011