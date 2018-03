Pensionarii sperã cã legea pensiilor va umple cosul zilnic

Majorarea punctului de pensie la 1.100 lei si cresterea pensiei sociale la 640 lei sunt douã dintre mãsurile pentru care legea pensiilor este asteptatã cu nerãbdare. Pentru multi pensionari sãraci din judetul Vaslui, cei cîtiva zeci de lei în plus vor conta enorm în lupta pentru supravietuire. Pe fondul cresterii preturilor la alimente si servicii, cosul minim zilnic al bãtrânilor a devenit tot mai greu de umplut.

