Veste proasta pentru Doru Teodor, patronul Teofarm SA, aflat in arest in Republica Dominicana. Judecatorii Curtii de Apel Iasi au respins ieri contestatia in anulare depusa de Teodor impotriva condamnarii la cinci ani de inchisoare data de magistrati....

Ziarul de Iasi, 3 Iulie 2012