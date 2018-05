Pensionarii ar putea primi amenzi personalizate Pensionarii ar putea primi amenzi mai mici decat restul romanilor, conform unui proiect de lege inregistrat in Senat pentru dezbatere. Punctul de amenda ar putea fi redus in cazul varstinicilor.

Conform noului proiect legislativ, amenzile romanilor se vor calcula in functie de catogoria din care face parte cetateanul. Concret, vor exista doua valori ale punctului-amenda, una pentru oamenii activi (angajati) si una pentru cei retrasi din activitate (pensionari).

Initiatorii proiectului propun o noua modalitate de calculare a amenzilor: valoarea punctului-amenda pentru angajati sa... citeste mai mult

