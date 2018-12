Coordonarea de stat pentru apărarea sistemului public de pensii (COESPE) şi alte colective au îndemnat la manifestaţii într-o sută de muncipalităţi, pentru a reclama ”pensii demne”. Pe Gran Via, principalul bulevard de la Madrid, mii de pensionari au cerut, sâmbătă seara, ca pensiile să nu fie mai mici de 1.080 de euro pe lună. ”Azi, mulţi dintre copiii mei emancipaţi primesc un ajutor din partea mea, deşi am o pensie sub 900 de euro”, declara o fostă şoferiţă de taxi, Mari Carmen Velarde, în vârstă de 73 de ani. ”Fiica mea este plătită cu 500 de euro pentru un serviciu după-amiaza şi plăteşte 450 de euro chirie, aşa că atunci când fac cumpărături cumpăr pentru doi şi... citeste mai mult

