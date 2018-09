Asta pentru că aproape jumătate dintre judecători şi procurori îndeplinesc condiţiile de pensionare anticipată. Astfel, dacă magistraţii aleg să se retragă, multe dintre instanţe şi Parchete vor rămâne fără personal. În plus, dosarele pe care aceştia le judecă vor fi reluate de la zero. Mai mult, lipsa resurselor şi modificările aduse legilor justiţiei i-ar putea determina să plece şi pe magistraţii care ar vrea totuşi să-şi continue activitatea. La limita ridicolului Concret, potrivit noii legi, vechimea necesară pensionării pentru magistraţi va scădea. Dacă în momentul de faţă, un procuror sau un judecător are nevoie de o vechime de 25 de ani pentru a ieşi la pensie,... citeste mai mult

