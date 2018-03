Ce prevede noul proiect, inregistrat la Camera Deputatilor:

- Incepand cu 1 ianuarie 2019, primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene care indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare sau ale varstei stanard reduse in conformitate cu legea au dreptul, la inceptarea mandatului, la indemnizatie pentru limita de varsta, daca nu sunt realesi pentru un nou mandat.

- Indemnizatia pentru limita de varsta se cumuleaza cu orice tip de pensie stabilita in sistemul public de pensii sau in alt sistem de pensii... citeste mai mult

