Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, susţine că nu există niciun pericol pentru plata salariilor şi a pensiilor în acest an, el răspunzându-i astfel preşedintelui Klaus Iohannis, care a cerut Guvernului să răspundă dacă mai are bani pentru salarii şi pensii până la sfârşitul anului.

Ministrul Finanţelor a spus, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, că pentru acest an toate plăţile se regăsesc în buget.

"Pentru acest an, toate plăţile se regăsesc în buget. Nu este niciun fel de pericol pentru pensii şi salarii în acest an. Absolut deloc. Un guvern de stânga, în... citeste mai mult

