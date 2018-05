Pensii majorate cu 10%, de la 1 iulie 2018!

De la 1 iulie 2018, pensiile vor fi majorate cu 10%. Anunțul a fost făcut de Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, care a precizat că nu vor fi probleme în ceea ce privește plata pensiilor și salariilor, fiind bani pentru tot anul.



"Sunt bani şi vor fi până la final de an pentru pensii şi salarii. Noi ne uităm foarte atent pe fiecare cifră - avem datele preliminare, vor fi mâine postate pe site-ul MFP, pentru că atunci este termenul legal - şi datele arată că suntem în graficul pe care l-am avut încă de la început de an, grafic pe baza căruia noi am şi estimat şi am aprobat... citeste mai mult