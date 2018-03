Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui si Consiliul Judetean Vaslui, in colaborare cu Primãria Municipiului Vaslui, organizeaz‘ manifestarea cultural-stiintific‘ ‘Penes Curcanul – Renumit Erou Vasluian’. Simpozionul va avea loc joi, 15 martie 2018, ora 11.00, la etajul II al Muzeului Judetean ‘Stefan cel Mare’, Sec?ia Personalitã?i Vaslui. Simpozionul stiintific are ca scop principal aducerea in prim-plan a renumitului erou vasluian Constantin Turcanu (Penes Curcanul) – erou al Rãzboiului de Independentã, participant la cel deal Doilea Rãzboi Balcanic si la Primul Rãzboi Mondial si constientizarea publicului larg asupra a ceea ce a fost si va... citeste mai mult