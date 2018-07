Eşti un simplu cetăţean. Angajat, cu un salariu oarecare, cu cheltuieli, cu probleme, cu rate. La un moment dat, Fiscul îşi aminteşte că, în trecut, ai mai avut un job în plus, un salariu, o colaborare, ceva de genul – orice care ţi-a adus nişte bani în plus, pe lângă leafă. „În trecut”- adică nişte ani buni în urmă. Ani în care Fiscul te-a considerat bun platnic. Dintr-odată, însă, eşti scos dator cu niscaiva contribuţii sociale neachitate cine-ştie-cum. O fi fost din vina ta, o fi fost din vina vreunui fost angajator – nu-ţi dai seama şi nici nu mai are importanţă. Nu ştii exact de la ce ţi se trage. Nici nu mai ai la îndemână vreo hârtie prin care să... citeste mai mult