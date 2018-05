Pemepistii calaraseni au demarat campania „Alegem primarul in doua tururi”

Filiala judeteana PMP Calarasi s-a alaturat campaniei nationale a Partidului Miscarea Populara „Alegem primarul in doua tururi”, prin care isi propune strangerea a peste 1 milion de semnaturi pentru revenirea la alegerea primarului in 2 tururi de scrutin. Demersul PMP a aparut din nevoia de a repara erori legislative care au facut ca democratia din Romania sa fie afectata in mod direct.

Una dintre aceste erori este alegerea primarilor intr-un singur tur, pe care pemepistii o considera drept o... citeste mai mult