Daily Mail recunoaste ca a prezentat informatii eronate despre asa-zisa invazie a romanilor si bulgarilor in Marea Britanie, de la 1 ianuarie 2014. In rubrica “Clarificari si corectii” a ziarului a aparut o scurta nota in care ziarul isi cere scuze...

Qmagazine, 25 Februarie 2014