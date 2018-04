PeliFilip a fost desemnată pentru a doua oară „Firma de avocatură a anului” în România în cadrul Galei Chambers Europe Awards, care a avut loc vineri la Madrid. Premiul a fost acordat pentru rezultatele obţinute în 2017 pe piaţa din România.

„Suntem onoraţi să primim pentru a doua oară această distincţie din partea Chambers & Partners. Bucuria este dublată şi de faptul că anul acesta împlinim zece ani de activitate, iar acest premiu este o recunoaştere a performanţelor şi calităţii serviciilor pe care le-am oferit clienţilor noştri de-a lungul timpului. Am continuat să creştem strategic, să ne implicăm an de an în proiecte... citeste mai mult