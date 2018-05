Antrenorul lui Hermannstadt, Alexandru Pelici, a spus că oltenii i-au taxat pe elevii săi atunci când au greşit, iar aşa s-a scris finala Cupei. Per total, Pelici a ţinut să te mulţumească jucătorilor şi suporterilor care au venit tocmai de la Sibiu pentru finala cu Craiova.

"A fost un an bun pentru noi. Am promovat cu patru etape înainte de finalul campionatului şi am jucat o finală de Cupă. Din păcate, Craiova a speculat greşelile noastre, atunci când au apărut. A fost pentru prima dată pentru mulţi dintre jucătorii noştri când au evoluat în faţa unui public atât de numros. Dacă am fi înscris poate că am fi avut un meci mai bun.

