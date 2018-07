Antrenorul nou-promovatei Hermannstadt, Alexandru Pelici, şi-a felicitat elevii după succesul cu Sepsi din prima etapă a Ligii 1 Betano. Tehnicianul le cere suporterilor să aibă răbdare în acest an, deoarece nivelul din primul eşalon nu se compară cu cel din Liga 2.

"Am venit după un an foarte bun în Liga 2, în Cupa României am ajuns până în finală, toată lumea era curioasă să vadă cum ne vom descurca în Liga 1. Ştiam că ne aşteaptă un meci greu, mai ales că Sepsi nu pierduse niciun meci în deplasare cu domnul Neagoe. Am avut inimă mare, am depus un efort enorm. Îmi felicit băieţii pe această cale. Blănaru (n.r marcatorul golului) cred că e debutant în Liga 1.... citeste mai mult

