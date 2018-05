Antrenorul echipei de fotbal AFC Hermannstadt, Alexandru Pelici, a declarat că formaţia sa a câştigat respectul întregii ţări prin evoluţia din finala Cupei României cu CS Craiova.

„Am venit la Bucureşti încrezători, hotărâţi să muncim mult pentru fiecare minge şi duel. Am reuşit să punem probleme Craiovei, am făcut o primă repriză curajoasă, dar din păcate nu am reuşit să marcăm din şansele pe care ni le-am creat. Am greşit în ultimii 25-30 de metri, nu am găsit soluţiile cele mai bune. În schimb, Craiova a speculat fiecare greşeală pe care am făcut-o şi a marcat. Am încercat să le oferim mai mult suporterilor noştri, dar nu am putut. Îi felicit pe cei de la Craiova, dar... citeste mai mult

