Pelerini din Șanț, Rodna și Runcu Salvei, la mănăstirea bihoreană Izbuc, de Izvorul Tămăduirii Sfânta Mănăstire Izbuc și-a prăznuit și în acest an, de Izvorul Tămăduirii, în prima vineri după Paști, unul dintre hramurile principale, la sărbătoare participând mii de credincioşi ortodocşi din Bihor, dar şi din alte colţuri ale ţării, inclusiv din județul Bistrița-Năsăud, mai precis din Șanț, Rodna și Runcu Salvei. Pelerinii bistrițeni l-au avut în frunte pe profesorul și rapsodul popular Dănilă Filipoi, din comuna Șanț.

„La dorința conducerii Sfintei Mănăstiri Izbuc, ca unul ce am compus imnul acestei mănăstiri în anul 2011, dar și a preoților și a credincioșilor din Bihor, am... citeste mai mult

azi, 14:55 in Locale, Vizualizari: 36 , Sursa: Mesagerul in