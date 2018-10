A fost noapte de rugaciune, la Iasi, unde are loc cel mai mare pelerinaj religios din tara. Mii si mii de oameni merg sa se inchine la moastele Sfintei Parascheva, care au fost asezate vineri seara in baldachinul amenajat in curtea catedralei...

Protv, 10 Octombrie 2015