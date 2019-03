Un barbat de 40 de ani s-a aventurat in apele reci ale Oltului si a murit inecat, scriu stirileprotv.ro. Victima fusese cu familia in pelerinaj la Manastirea Brancoveni si a vrut sa se racoreasca in raul Olt. Pentru ca nu mai iesea la suprafata,...

Antena 3, 6 Iunie 2017