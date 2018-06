Legenda fotbalului brazilian Edson Arantes do Nascimento, cunoscut mai bine sub numele de Pele, şi-a anulat călătoria în Rusia, pe care urma să o efectueze pentru a susţine o conferinţă la cea mai importantă universitate din această ţară.

Ca urmare, a fost pusă sub semnul întrebării prezenţa lui la partida de deschidere a Cupei Mondiale 2018. „Pele nu va veni (la universitate), pentru că se simte rău. Are probleme la picioare. Până marţi se va decide dacă va asista la deschiderea Cupei Mondiale”, a declarat purtătorul său de cuvânt, citat de presa braziliană.

