Pelayo Novo (27 de ani) nu mai poate juca fotbal la cel mai înalt nivel, după ce în luna martie a căzut de la etajul trei al unui hotel. Într-un interviu acordat pentru As, fostul jucător de la CFR Cluj a spus că s-a obişnuit cu acest gând, chiar dacă mai are momente în care este nostalgic.

"Când am ajuns în spitalul din Zaragoza nu prea înţelegeam ce se întâmplă cu mine. Nu aveam prea multe informaţii, dar uneori e mai bine să nu ştii tot. Mai târziu am ajuns la clinica din Toledo, iar aici am înţeles că nu mai pot juca fotbal la cel mai înalt nivel. E greu să accept acest lucru, dar viaţa merge înainte. Retragerea mi-a produs... citeste mai mult