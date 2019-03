De ce povestile extraordinare cu/si despre eroine, precum Pelaghia Roșu, nu sunt predate in scoala românească? Oare aceste evenimente nu fac si ele parte din filele de istorie ale României? De ce o Ioana D’Arc, Indira Gandhi, Eleanor Roosevelt sau Amelia Earhart pot inspira o lume întreagă, dar doamnele care au scris istorie pe meleaguri mioritice nu pot fi un model spre care să tindem?

Pelaghia Rosu, pe numele sau de fată Dufle, eroina Ardealului, s-a născut la 1800 in satul Marisel, judetul Cluj. Taranca romanca a iubit cartea, iar parintii sai nu au fost impotriva ca unicul copil sa fie scolit la cele mai bune scoli. Cartea sa de căpătâi a fost întotdeauna cea cu filele scrise in...