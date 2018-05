Aflat intr-o stare de confuzie – de paranoia care il insoteste zilnic nu are rost sã mã mai leg – lui Dumitru V. Marin i s-a pãrut cã ‘un mãruntel’ (ãsta as fi eu) i-a aruncat ‘o vorbã uratã pe stradã’. Dezmint cu tãrie o astfel de afirmatie. Am lucruri mai bune de fãcut decat sã il discut in public pe prof. dr. Dumitru V. Marin, iar asta, culmea proastei cresteri, sã se intample de fatã cu el. Mai mult, cum sã-i spun eu ceva urat, cand, nu mai departe de sãptãmana trecutã, i-am scris o ditamai oda?! Cuprins de deznãdejde, l-am sunat, ieri, pentru a-l intreba ce-am zis urat iar replica m-a bulversat. Mi-a spus, pe un ton zguduitor si decisiv,... citeste mai mult