Echipa din Liga a doua din Anglia, Birmingham City, a fost depunctată cu nouă puncte pentru că a suferit pierderi de 15 milioane de euro, timp de trei ani consecutiv, fapt care nu este acceptat de regulile Federaţiei Engleze de Fotbal.

Potrivit BBC, echipa pregătită de Garry Monk nu este la prima sancţiune, aceasta a avut restricţii în ultimele două perioade de mercato în ceea ce priveşte transferurile de jucători.

Birmingham City will receive a nine-point deduction from the English Football League for breaching profitability and sustainability rules.

Full details ➡ https://t.co/LCe66cnBg3 #BCFC pic.twitter.com/LR9DG2qwzV

